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Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.

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