Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 896'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 23, 24, 26, 31 ve artı 2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

