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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 898'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 22, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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898'nci hafta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Topu çekildi (1)

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