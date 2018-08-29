Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 898'nci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 22, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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