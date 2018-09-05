Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 899'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 15, 22, 33, 34 ve artı 2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

