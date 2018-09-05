Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 899'uncu hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131. \nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 5, 15, 22, 33, 34 ve art\u0131 2 olarak belirlendi. \n(S\u00fcrecek)PARTNERB\u00fct\u00fcn i\u015fe s\u0131rtlan bozdu! Bak\u0131n neler oldu!Eski\u015fehir'de sulama kanal\u0131nda ceset bulunduBursa'da sal\u0131ncakta deh\u015fet! 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funun bo\u011faz\u0131na dolanan ip can\u0131ndan ediyordu
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