Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 900'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 8, 20, 24, 25, 26 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en utan\u00e7 verici an\u0131...\u0130stanbul Ata\u015fehir'de sokakta bir po\u015fet i\u00e7erisinde 2 el bombas\u0131 bulundu!Akdeniz'de 4.2 \u015fiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
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