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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 900'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 20, 24, 25, 26 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Şans Topu çekildi (1)

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