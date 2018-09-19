Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 901'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 20, 30 ve artı 1 olarak belirlendi.

(Sürecek)

