Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 902'nci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 20, 23, 25, 29, 30 ve artı 3 olarak belirlendi.
(Sürecek)
BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!
Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha
Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum