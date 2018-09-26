Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 902'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 20, 23, 25, 29, 30 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

