Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 903'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 14, 24, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

(Sürecek)

