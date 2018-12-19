Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 914. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 12, 14, 15, 25, 33 art\u0131 8 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERHuawei Nova 4 bizlere neler sunuyor?I\u015e\u0130D'li Ay\u015fenur \u0130nci serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131G\u00dcNCELLEME - Ad\u0131yaman'da yakalanan DEA\u015e'l\u0131 kad\u0131n
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