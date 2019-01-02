Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 916. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 5, 18, 22, 24, 31 art\u0131 2 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yor\u0130ki ilde e\u011fitime kar engeliYedikule'de bina \u00e7\u00f6kt\u00fc: 2 \u00f6l\u00fc 3 yaral\u0131
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