Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 917'nci hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 7, 15, 19, 32, 33 art\u0131 7 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131Doktor skandal\u0131nda fla\u015f geli\u015fme! Serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131Silivri'de otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 lise \u00f6\u011frencisi yaraland\u0131
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