Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 918'inci hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 9, 12, 18, 20, 23 art\u0131 1 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a oldu1 tonluk\u00a0uyu\u015fturucu operasyonunda binba\u015f\u0131 ile birlikte 18 ki\u015fi tutukland\u0131Suriyeli g\u00f6\u00e7men son anda kurtar\u0131ld\u0131
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