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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:34 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 921'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 11, 15, 17, 23 ve artı 6 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
921'inci hafta çekilişi şans topu

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