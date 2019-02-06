Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 921'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 11, 15, 17, 23 ve artı 6 olarak belirlendi.

(Sürecek)

