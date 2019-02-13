Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 922'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 8, 15, 17, 25, 30 ve art\u0131 14 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Y\u0131lda sadece 3 kez yap\u0131l\u0131yor! Bu gelenek y\u00fczy\u0131llard\u0131r s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyorMill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcAkar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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