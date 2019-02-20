Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 923'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

