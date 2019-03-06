Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 925'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 12, 13, 19, 29, 33 ve art\u0131 14 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Aslan kendisini besleyen sahibini \u00f6ld\u00fcrd\u00fcPakdemirli: CHP, ne yaz\u0131k ki Atat\u00fcrk'\u00fcn kurdu\u011fu CHP de\u011fil art\u0131k (3)Ege'nin en b\u00fcy\u00fck kongre ve k\u00fclt\u00fcr merkezinin tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131ld\u0131
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