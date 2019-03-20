Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 927'nci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 12, 28, 32, 34 ve art\u0131 2 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Bu il\u00e7ede 7'den 70'e herkes bisiklet kullan\u0131yorBr\u00fcksel'deki Suriye konferans\u0131 \u0130stanbul'da konu\u015fulduDenizli'de 5.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem (12)
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