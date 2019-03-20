Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 927'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 12, 28, 32, 34 ve artı 2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

