Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 931'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 10, 18, 22, 28, 31 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERKilo vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z bir de bunu deneyin! \u00d6yle faydalar\u0131 varm\u0131\u015f ki...2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti! Alt\u0131ndan 'dedikodu' \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle cadde ve sokaklar g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc
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