Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 933'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 7, 17, 26, 28, 29 ve art\u0131 7 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiPencereden d\u00fc\u015fen \u00e7ocuk yaraland\u01311 May\u0131s'ta molotof eylemi haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki 4 \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131
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