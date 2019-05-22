Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 936'\u0131nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 13, 19, 23, 33 ve 11 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Araplar\u0131n inan\u0131lmaz tutkusu!Marmaris'te faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc! \u00d6nce kendilerini sonra da polis ve zab\u0131ta ekiplerini yakmaya kalkt\u0131lar Meteoroloji uyarm\u0131\u015ft\u0131: Toz ta\u015f\u0131n\u0131m\u0131 b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi
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