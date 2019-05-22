Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 936'ıncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 19, 23, 33 ve 11 olarak belirlendi.

(Sürecek)

