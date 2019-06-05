Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 938. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 3, 12, 13, 33 ve art\u0131 12 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Anadolu da\u011f turnas\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!Soylu: 23 Haziran'\u0131 bir ideolojik kavgaya do\u011fru g\u00f6t\u00fcreceklerPKK'dan hain sald\u0131r\u0131! 2 asker yaraland\u0131
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