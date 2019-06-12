Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 939. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 10, 16, 24, 25, 33 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Ba\u011fc\u0131lar\u2019da 11\u2019inci Kiraz Hasad\u0131 \u015eenli\u011fi yap\u0131ld\u0131\u0130znik G\u00f6l\u00fc\u2019nde bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum