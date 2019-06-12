Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 939. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 16, 24, 25, 33 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

