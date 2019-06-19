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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:10 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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