Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 940'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 15, 16, 17, 27, 28 ve art\u0131 4 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u00dcnl\u00fclerin bu halini g\u00f6ren \u015foke oluyor!"\u0130stanbul Biz Birlikte T\u00fcrkiye'yiz Bulu\u015fmas\u0131"Yeni askerlik sistemi ile ilgili \u00f6nemli geli\u015fme
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