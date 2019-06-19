Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

