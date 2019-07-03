Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun, 942. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 3, 7, 9, 17, 24 ve art\u0131 6 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERYe\u015fil\u00e7am oyuncusu \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n annesi \u00e7\u0131kt\u0131!\u0130brahim Kal\u0131n'dan Washington Post'a tepki\u00dcniversite \u00f6\u011frencilerinden ula\u015f\u0131m zamm\u0131na tepki\u00a0
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