Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun, 942. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 9, 17, 24 ve artı 6 olarak belirlendi.

(Sürecek)

