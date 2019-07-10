Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun, 943. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 8, 19, 20, 29 ve art\u0131 14 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u0130\u015fte \u015fi\u015fe kapa\u011f\u0131 a\u00e7ma ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan \u00fcnl\u00fcler!15 Temmuz dijital ekranl\u0131 kamyonetle anlat\u0131ld\u0131Arnavutk\u00f6y'de i\u015f makinas\u0131 kuyuya d\u00fc\u015ft\u00fc
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