Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun, 943. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 19, 20, 29 ve artı 14 olarak belirlendi.

(Sürecek)

