Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun, 944. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 8, 25, 34 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

