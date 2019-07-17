Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun, 944. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 3, 7, 8, 25, 34 ve art\u0131 8 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u00dcnl\u00fclerin bu halleri sizi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek!Deniz k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131n tel \u00f6rg\u00fclerle \u00e7evrilmesine tepkiTunceli'de Ayaz ve Nupelda karde\u015flerin \u00f6l\u00fcm\u00fc protesto edildi
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