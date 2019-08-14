Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 948'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 7, 13, 15, 25, 31 ve art\u0131 2 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)3 bin y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fi var! Ak\u0131n ettiler Top\u00e7ular Terminali'nde d\u00f6n\u00fc\u015f yo\u011funlu\u011fuMarmara Adas\u0131 yang\u0131n\u0131 \u015f\u00fcphelileri tutukland\u0131
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