Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 948'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 15, 25, 31 ve artı 2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

