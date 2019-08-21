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Şans Topu çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 10, 27, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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