Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 10, 27, 31 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

