Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 949. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 6, 8, 10, 27, 31 ve art\u0131 4 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Oynad\u0131klar\u0131 rollerden \u00e7ok g\u00f6\u011f\u00fcsleri konu\u015fulan \u00fcnl\u00fcler\u0130zmir\u2019e \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fc\u00c7orum'da \u015fiddetli sa\u011fanak etkili oldu
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