Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 953. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve art\u0131 10 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER T\u00fcylerin alt\u0131ndan bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131Emniyet ve M\u0130T'ten ortak operasyon!\u0130\u015fitme engelli ve otizmli gen\u00e7 okulda darp edildi iddias\u0131
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