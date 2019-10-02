Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 955. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 5, 15, 29, 31, 33 ve art\u0131 8 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor!Domani\u00e7'te t\u0131rt\u0131llar\u0131n orman\u0131 istilas\u0131D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kaymakc\u0131: "T\u00fcrkiye, AB \u00fcyelik s\u00fcrecine kararl\u0131l\u0131kla devam edecek"
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