Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 957. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 3, 11, 17, 23, 31 ve art\u0131 5 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Hangi bur\u00e7 nas\u0131l tahrik olur?Bolu'da, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na destek i\u00e7in siyasi parti temsilcileri birlikte y\u00fcr\u00fcd\u00fcDiyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f, Arjantin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi\u2019ni kabul etti
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