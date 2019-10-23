Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 958. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 10, 14, 16, 26, 29 ve art\u0131 11 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Gizemini kimse \u00e7\u00f6zemedi! ABD onu yerin y\u00fczlerce metre alt\u0131nda sakl\u0131yor\u015eans Topu \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!Bah\u00e7eli'den Erdo\u011fan'a "Hakan kaftan\u0131"
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