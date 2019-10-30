Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 959. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 1, 10, 30, 32, 34 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'ini bir de b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcn! Hayran b\u0131rakt\u0131Sokak ortas\u0131nda kanl\u0131 sald\u0131r\u0131! Karde\u015flerden ac\u0131 haberMahalle bek\u00e7ilerine sald\u0131rm\u0131\u015flard\u0131! Karar verildi
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