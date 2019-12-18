Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 966'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 11, 12, 17, 23, 26 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Bebek sandalyesine \u00e7arp\u0131nca...Ortal\u0131\u011fk sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcG\u00dcNCELLEME 3 - Samsun'da \u00f6\u011frenci servisi devrildi: 2 \u00f6l\u00fc, 10 yaral\u0131Kahramanmara\u015f\u2019ta pos tefecili\u011fi operasyonu: 3 g\u00f6zalt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum