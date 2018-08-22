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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:51 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen bir kişi 498 bin 454 lira ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 498 bin 454 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 12 kişi, 4 bin 154 lira 50'şer kuruş; 4 artı 1 bilen 212 kişi, 235 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 2 bin 45 kişi, 32 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi, 17 lira 35'er kuruş; 3 bilen 62 bin 445 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi, 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 661 bin 513 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 662 bin 335 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 369 bin 225 lira 22 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Topu çekildi (2)

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