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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 592 bin 187 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 672 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 505 bin 456 lira 43 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Topu çekildi (2)

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