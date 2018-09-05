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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 210 lira, 4 artı 1 bilen 169 kişi 432 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 755 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 283 kişi 23'er lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 774 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 670 kişi 6 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 333 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 701 bin 838 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 968 bin 743 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 540 bin 266 lira 16 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Topu oyunu

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