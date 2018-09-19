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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 1 milyon 510 bin 165 lira ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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Şans Topu çekildi (2)

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