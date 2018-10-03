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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

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Şans Topu çekildi (2)

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