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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5'er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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