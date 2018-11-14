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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:02 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 349 bin 98 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 349 bin 98 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 371 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 408 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 551 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 575 kişi 21 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 326 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 563 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 166 bin 403 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Çankaya ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldı.

(Bitti)

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Şans Topu çekildi (2)

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