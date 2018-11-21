HABER

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:51 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.

Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
Genç öğretmen kansere yenik düştüGenç öğretmen kansere yenik düştü
İstanbul'da yoğun sisİstanbul'da yoğun sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikramiye Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.