HABER

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:33 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 9 kişi 7 bin 97'şer lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 329 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 768 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 398 kişi 19 lira 70'er kuruş, 3 bilen 78 bin 988 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 48 bin 816 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 309 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisi Ankara'nın Çankaya, diğer ikisi ise İstanbul'un Maltepe ve Kütahya'nın Hisarcık ilçelerinden yatırıldı.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 129 bin 154 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 546 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 473 bin 145 lira 43 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
İki ilde eğitime kar engeliİki ilde eğitime kar engeli
Yedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralıYedikule'de bina çöktü: 2 ölü 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şans Topu çekildi (2)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye dörde bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.