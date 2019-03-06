HABER

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 3 bin 267 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 378 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 821 kişi 20 lira 5'er kuruş, 3 bilen 102 bin 997 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 154 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 166 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir'in Bayraklı ve Aksaray'ın merkez ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 797 bin 534 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 84 bin 259 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 605 bin 69 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Üsküdar'da Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri açıldıÜsküdar'da Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de 'bayrak' krizi! Topluca istifa ettiler

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İki gündür kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulundu

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.