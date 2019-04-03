Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 929'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 643 bin 197 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 35 kişi 1837 lira, 4 artı 1 bilen 220 kişi 292 lira, 4 bilen 3 bin 14 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 935 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 549 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 607 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 642 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul Avcılar ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 143 bin 986 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 107 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 441 lira aktarıldı.

(Bitti)

