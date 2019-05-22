Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 936'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Çekilişte, toplam 2 milyon 517 bin 763 lira ikramiye dağıtıldı.

(Bitti)

