Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 690 bin 209 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 962 bin 312 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 536 bin 604 lira 18 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

