Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 944. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 414 bin 379 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 729 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 495 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 463 kişi 54 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 222 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 685 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 387 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 181 bin 503 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Güngören ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye tutarı, 2 milyon 673 bin 412 lira oldu.

(Bitti)

