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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 828 bin 884 lira 85 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 945'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 828 bin 884 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 456 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 292 kişi 366 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 145 kişi 42 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 366 kişi 21 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 986 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 136 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 707 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 673 bin 820 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 163 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 152 lira 2 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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