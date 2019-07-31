Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 946. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 797 bin 794 lira 70 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 7 bin 20 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 445 kişi 231 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 928 kişi 44'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 55 kişi 25 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 761 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 299 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 873 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 573 bin 529 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 854 bin 774 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 579 lira 56 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

